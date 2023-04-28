На станции Нижний Тагил сожгли железнодорожное оборудование

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В выходные была испорчена часть оборудования железнодорожной станции Нижнего Тагила. По сообщению телеграм-канала «SHOT», сгорели два электрошкафа.Огонь полностью выжег батарейный шкаф. Релейный шкаф сгорел лишь частично, но тоже требует теперь серьёзного ремонта. Судя по всему, подожгли данное оборудование целенаправленно: на это «намекают» найденные на месте происшествия пластиковая бутылка, о содержании которой пока информацию не дают, и несколько окурков рядом с ней.О поджоге стало известно после того, как сработала пожарная сигнализация на перегоне станций Качканар — Нижний Тагил — Екатеринбург. Пока неизвестно, подожгли ли злоумышленники оборудование просто из хулиганских побуждений или имело место диверсия, предстоит выяснить следствию. За первую версию говорит малый масштаб и сама станция (которую вряд ли можно считать стратегически важным объектом). В пользу второй говорит целая череда случаев по стране с поджогами и подрывами различных объектов (линия электропередач в Ленинградской области, железнодорожное полотно в Брянской области).