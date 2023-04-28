В столкновении двух иномарок под Каменском-Уральским погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неподалёку от Каменска-Уральского между деревней Малая Белоносова и села Покровское столкнулись два автомобиля иностранного производства. В этом дорожно-транспортном происшествии погиб один из водителей.ДТП случилось в тёмное время суток. Столкновение машин произошло из-за того, что автомобиль марки «Шевроле Лачетти» занесло на трассе во время движения. По встречной полосе в это время двигалась другая иномарка — «Тойота Рав 4». При ударе об неё водитель «Шевроле» погиб. Водитель второй машины и его пассажирка получили различные травмы. Они оба были госпитализированы с места происшествия.Как сообщает ВК-группа «Инцидент. Каменск-Уральский», оба водителя не пользовались ремнями безопасности. Если бы не это обстоятельство, авария могла закончиться менее трагически.