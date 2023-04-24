В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты





– рассказали в МЧС. «В результате пожара мужчина 1975 года рождения получил отравление продуктами горения и термический ожог спины I-II степени (12% тела). В состоянии средней тяжести он госпитализирован в ЦГБ №1»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила чуть не сгорел заживо из-за того, что уснул с тлеющей сигаретой в руках. Из-за нее вспыхнул диван, на котором дремал тагильчанин. В результате мужчина получил серьезный ожог и отравление продуктами горения.Об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа МЧС. Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 апреля на улице Парниковая, 6 в квартире на седьмом этаже.Всего, по данным ведомства, с начала года в Нижнем Тагиле в результате пожара погибло четыре человека, один из них – из-за непотушенной сигареты.