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В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты
Происшествия
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Житель Нижнего Тагила чуть не сгорел заживо из-за того, что уснул с тлеющей сигаретой в руках. Из-за нее вспыхнул диван, на котором дремал тагильчанин. В результате мужчина получил серьезный ожог и отравление продуктами горения.
Об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа МЧС. Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 апреля на улице Парниковая, 6 в квартире на седьмом этаже.
Всего, по данным ведомства, с начала года в Нижнем Тагиле в результате пожара погибло четыре человека, один из них – из-за непотушенной сигареты.
Об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа МЧС. Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 апреля на улице Парниковая, 6 в квартире на седьмом этаже.
«В результате пожара мужчина 1975 года рождения получил отравление продуктами горения и термический ожог спины I-II степени (12% тела). В состоянии средней тяжести он госпитализирован в ЦГБ №1»,
– рассказали в МЧС.
Всего, по данным ведомства, с начала года в Нижнем Тагиле в результате пожара погибло четыре человека, один из них – из-за непотушенной сигареты.
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