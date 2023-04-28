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Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
Происшествия
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: Инцидент Екатеринбург)
Жители многоэтажного дома №8 на улице Евгения Савкова в Екатеринбурге пожаловались на неоднократные поджоги в подъезде. Жильцы утверждают, что это продолжается с 4 апреля.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбрг»
По его словам, управляющая компания дома уже обратилась в полицию.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбрг»
«С 4 апреля в доме завелся какой-то маньяк-пироман. Пока что охрана в доме успевает тушить. Но есть опасения, что могут не успеть. Кто это делает, предположений нет. УК сменили давно»,
– рассказал один из жильцов.
По его словам, управляющая компания дома уже обратилась в полицию.
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