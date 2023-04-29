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Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области

12.45 Воскресенье, 30 апреля 2023
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Минувшей ночью в садовом товариществе Режевского городского округа Свердловской области пострадали от пожара три садовых дом, один из них полностью сгорел. С огнем боролись 16 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 02.40, локализовать огонь спасатели сумели на площади 51 квадратного метра за 25 минут, еще через 20 минут пожар был потушен.

«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава»,

– сказали в МЧС.


В результате происшествия огонь уничтожил один садовый дом, также были серьезно повреждены кровли соседних двух домов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
17:18 Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области
17:06 В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве
16:15 В Екатеринбурге большинство родителей не поддерживают исключение английского из школьной программы
15:20 Спасатели объявили в Свердловской области 30 апреля штормовое предупреждение
14:36 В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы
14:00 В Свердловской области зафиксировали пожары на площади более двух тысяч гектаров
13:21 В свердловском поселке Двуреченск у лисы выявили бешенство
12:24 В Екатеринбурге спасатели вытащили из Городского пруда женщину
12:04 Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне
11:27 На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу
10:43 В Заречном ищут нуждающуюся в медицинской помощи 60-летнюю женщину
09:47 Двух подростков сбил Hyundai на улице Рабочих в Екатеринбурге
21:05 В Каменске-Уральском — смертельное ДТП
20:51 Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге
20:08 В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач
19:40 Аудиоквест по Эльмашу появился в мобильном приложении
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