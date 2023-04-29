Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области





– сказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в садовом товариществе Режевского городского округа Свердловской области пострадали от пожара три садовых дом, один из них полностью сгорел. С огнем боролись 16 человек.Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 02.40, локализовать огонь спасатели сумели на площади 51 квадратного метра за 25 минут, еще через 20 минут пожар был потушен.В результате происшествия огонь уничтожил один садовый дом, также были серьезно повреждены кровли соседних двух домов.