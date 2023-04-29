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Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Минувшей ночью в садовом товариществе Режевского городского округа Свердловской области пострадали от пожара три садовых дом, один из них полностью сгорел. С огнем боролись 16 человек.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 02.40, локализовать огонь спасатели сумели на площади 51 квадратного метра за 25 минут, еще через 20 минут пожар был потушен.
В результате происшествия огонь уничтожил один садовый дом, также были серьезно повреждены кровли соседних двух домов.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 02.40, локализовать огонь спасатели сумели на площади 51 квадратного метра за 25 минут, еще через 20 минут пожар был потушен.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава»,
– сказали в МЧС.
В результате происшествия огонь уничтожил один садовый дом, также были серьезно повреждены кровли соседних двух домов.
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