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Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня, 30 апреля, рано утром в Талицком районе Свердловской области Nissan X-Trail вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП погиб 52-летний водитель и его 34-летняя пассажирка, еще один 34-летний пассажир в коме.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном ГИБДД, инцидент произошел в 04.00 на 14-м километре подъезда к селу Елань от трассы «Талица – Бутка». По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за небезопасной скорости.
Выжившего пассажира доставили бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ. Сейчас он находится в коме. Известно, что участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном ГИБДД, инцидент произошел в 04.00 на 14-м километре подъезда к селу Елань от трассы «Талица – Бутка». По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за небезопасной скорости.
Выжившего пассажира доставили бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ. Сейчас он находится в коме. Известно, что участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.
«Установлено, что погибший водитель и пострадавший являлись жителями Талицы, а женщина была зарегистрирована в городе Тюмень»,
– рассказали в пресс-группе.
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