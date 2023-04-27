В Екатеринбурге спасатели вытащили из Городского пруда женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 апреля, в Городском пруду Екатеринбурга обнаружили женщину. В пресс-службе МЧС сообщили, что она сама спрыгнула в воду. Причины такого поступка неизвестны.Свидетелями инцидента стали прохожие и огнеборцы отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части, которые патрулировали береговую линию. Спасатели сразу взяли лодку на ближайшей лодочной станции и подплыли к женщине, чтобы эвакуировать ее на берег.В спасении женщины участвовали пять специалистов МЧС и одна единица техники.