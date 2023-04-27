Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге спасатели вытащили из Городского пруда женщину
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 29 апреля, в Городском пруду Екатеринбурга обнаружили женщину. В пресс-службе МЧС сообщили, что она сама спрыгнула в воду. Причины такого поступка неизвестны.
Свидетелями инцидента стали прохожие и огнеборцы отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части, которые патрулировали береговую линию. Спасатели сразу взяли лодку на ближайшей лодочной станции и подплыли к женщине, чтобы эвакуировать ее на берег.
В спасении женщины участвовали пять специалистов МЧС и одна единица техники.
Свидетелями инцидента стали прохожие и огнеборцы отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части, которые патрулировали береговую линию. Спасатели сразу взяли лодку на ближайшей лодочной станции и подплыли к женщине, чтобы эвакуировать ее на берег.
В спасении женщины участвовали пять специалистов МЧС и одна единица техники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Алапаевске
27 апреля 2023
27 апреля 2023
В Екатеринбурге начинается суд над Евгением Ройзманом*
26 апреля 2023
26 апреля 2023
В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка
22 апреля 2023
22 апреля 2023
Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге
28 апреля 2023
28 апреля 2023