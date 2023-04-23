Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне





– сказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Еще один крупный пожар произошел минувшей ночью в деревне Шокурово в Нижнесергинском районе Свердловской области. Его площадь составила 408 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.20, локализовать огонь спасателям удалось в 01.35 и потушить в 01.40.В результате происшествия сгорели надворные постройки и частный жилой дом.