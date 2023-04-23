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Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Еще один крупный пожар произошел минувшей ночью в деревне Шокурово в Нижнесергинском районе Свердловской области. Его площадь составила 408 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.20, локализовать огонь спасателям удалось в 01.35 и потушить в 01.40.
В результате происшествия сгорели надворные постройки и частный жилой дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.20, локализовать огонь спасателям удалось в 01.35 и потушить в 01.40.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава»,
– сказали в МЧС.
В результате происшествия сгорели надворные постройки и частный жилой дом.
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