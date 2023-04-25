Двух подростков сбил Hyundai на улице Рабочих в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера днем, в 15.20, в Екатеринбурге водитель Hyundai Accent сбил двух школьниц 14 и 12 лет, когда девочки перебегали через дорогу. Подростки отделались ушибами и ссадинами.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД, инцидент произошел недалеко от дома №49 на улице Рабочих на регулируемом перекрестке улиц Металлургов – Рабочих.Девочек, после ДТП, доставили в ДГКБ №9, где осмотрели и отпустили.По словам родителей школьниц, их дети переходили проезжую часть на «зеленый». Водитель уверен, что они перебегали дорогу на «красный». По факту ДТП проводится дознание.Установлено, что Hyundai управлял 65-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности привлекался два раза. Инспектора провели освидетельствование – в момент аварии водитель был трезв.