В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В посёлке Зайково Ирбитского района Свердловской области зафиксирована смерть человека под колёсами многотонного грузового тягача. Подозревается добровольный уход из жизни.Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось ранним утром 28-го апреля. Грузовой автомобиль «Volvo» ехал из Тюмени в город Реж. Когда он пересекал находившийся по пути посёлок Зайково, на улице Ленина под его колёса внезапно кинулся молодой человек. Сидевший за рулём тягача 39-летний водитель не успел ничего предпринять, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Тот погиб моментально.Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы после осмотра места происшествия и изучения записи с видеорегистратора «Скорой помощи», которая проехала по той же улице незадолго до тягача, пришли к выводу, что погибший целенаправленно добивался летального исхода. На кадрах записи видно, что за считанные минуты до своей гибели он бросался и под другие машины, следовавшие по улице Ленина.Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний местный житель. Известно, что он состоял на медицинском учёте и был инвалидом 2-й группы с диагнозом шизофрения, — как сообщает ВК-паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».