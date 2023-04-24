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Электрослесарь в Свердловской области получит 800 тысяч рублей за травму на производстве
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже электрослесарю, получившему травму на производстве, выплатят 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ноябре прошлого года житель Режа работал электрослесарем в ООО «РУДУС». Во время работы он упал с двухметровой высоты.
По результатам обследования мужчине поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, перелом левой ключицы, травматический шок 1 степени, острая субарахноидальная гематома, перелом 1 ребра, пневматоракс слева. Полученную травму, согласно медицинскому заключению, отнесли к категории тяжелых.
В прокуратуре отметили, что мужчина все еще не восстановился после полученной травмы, у него сохраняются боли в грудной клетке, приходится принимать сосудорасширяющие препараты.
Режевской городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «РУДУС» компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в компании 800 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ноябре прошлого года житель Режа работал электрослесарем в ООО «РУДУС». Во время работы он упал с двухметровой высоты.
По результатам обследования мужчине поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, перелом левой ключицы, травматический шок 1 степени, острая субарахноидальная гематома, перелом 1 ребра, пневматоракс слева. Полученную травму, согласно медицинскому заключению, отнесли к категории тяжелых.
В прокуратуре отметили, что мужчина все еще не восстановился после полученной травмы, у него сохраняются боли в грудной клетке, приходится принимать сосудорасширяющие препараты.
Режевской городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «РУДУС» компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в компании 800 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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