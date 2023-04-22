Екатеринбурженка и её сын пострадали в сочинских горах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крайне неудачно закончились прогулки в горах Сочи для екатеринбурженки и её 16-летнего сына. Они оба сорвались со скалы и получили серьёзных травмы.О происшествии спасателям сумел сообщить сам подросток. Он пострадал менее серьёзно, чем мама, и оказался в силах позвонить по сотовому телефону в поисках помощи. Юный екатеринбуржец пояснил, где произошло падение, и за пострадавшими выслали спасательный вертолёт. Женщина всё это время находилась без сознания.В местной больнице, куда неудачно отдохнувших уральцев доставили вертолётом, врачи диагностировали у екатеринбурженки черепно-мозговую травму. Её сын получил травму ноги. Оба какое-то время проведут в больнице.