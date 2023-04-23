Пожарный погиб во время тушения возгорания в Алапаевске





– добавили в ведомстве. «Один из лучших сотрудников, честный, отзывчивый, доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь. Ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ, заботливый сын, любящий муж и отец троих сыновей. Руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области оказывается всесторонняя поддержка семье погибшего»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Во время тушения возгорания в Алапаевске погиб пожарный Александр Кузьминых. Ему было 39 лет.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, командир отделения 76 пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда прапорщик внутренней службы Александр Кузьминых погиб при исполнении служебных обязанностей вчера, 26 апреля.Александр проходил срочную службу на территории Северо-Кавказского региона. Он награжден знаками «Участник боевых действий», «За отличие в службе» и «За службу на Кавказе». После армии Александр служил в отделе вневедомственной охраны.В сентябре 2014 года Александра приняли на работу в ГПС на должность пожарного. С июня 2019 года он проходил службу в 76-й пожарно-спасательной части.