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На Свердловской железной дороге погиб электромеханник
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
От удара током погиб электромеханик службы Свердловской дистанции электроснабжения. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной смертельной травмы стало поражение электрическим током от контактной сети напряжением 2000 Вт.
Трагедия произошла на 21-м пути Северного парка станции Свердловск-Пассажирский Свердловской железной дороги. Транспортная прокуратура организовала проверка. Её цель — установить причины произошедшего и определить, насколько хорошо работники железнодорожного транспорта соблюдают правила техники безопасности, а также законодательство о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и прокурор Транспортной прокуратуры Свердловской области.
Трагедия произошла на 21-м пути Северного парка станции Свердловск-Пассажирский Свердловской железной дороги. Транспортная прокуратура организовала проверка. Её цель — установить причины произошедшего и определить, насколько хорошо работники железнодорожного транспорта соблюдают правила техники безопасности, а также законодательство о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и прокурор Транспортной прокуратуры Свердловской области.
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