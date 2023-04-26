На Свердловской железной дороге погиб электромеханник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

От удара током погиб электромеханик службы Свердловской дистанции электроснабжения. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной смертельной травмы стало поражение электрическим током от контактной сети напряжением 2000 Вт.Трагедия произошла на 21-м пути Северного парка станции Свердловск-Пассажирский Свердловской железной дороги. Транспортная прокуратура организовала проверка. Её цель — установить причины произошедшего и определить, насколько хорошо работники железнодорожного транспорта соблюдают правила техники безопасности, а также законодательство о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и прокурор Транспортной прокуратуры Свердловской области.