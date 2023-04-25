Возрастное ограничение 18+
Байкер погиб при столкновении с рейсовым автобусом на свердловской трассе
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На автодороге Богданович – Сухой Лог столкнулись рейсовый автобус «Паз» и мотоцикл Honda. В результате ДТП погиб байкер.
Авария произошла вчера около 18.00 на первом километре автодороги. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту №109 «Богданович – Кунарское», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda. После столкновения мотоцикл воспламенился.
В результате аварии погиб мотоциклист – мужчина 1987 года рождения, житель Камышлова. Водителя автобуса доставили в больницу с травмами.
В момент ДТП в автобусе также находились три пассажира. Они в аварии не пострадали.
Авария произошла вчера около 18.00 на первом километре автодороги. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту №109 «Богданович – Кунарское», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda. После столкновения мотоцикл воспламенился.
В результате аварии погиб мотоциклист – мужчина 1987 года рождения, житель Камышлова. Водителя автобуса доставили в больницу с травмами.
В момент ДТП в автобусе также находились три пассажира. Они в аварии не пострадали.
«В районе места происшествия движение транспорта было ограничено, автоинспекторы регулировали поток. В настоящий момент ограничений в движении нет. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На пути в Екатеринбург в ДТП погиб человек
25 апреля 2023
25 апреля 2023
В лобовом ДТП на ЕКАД погибла женщина
18 апреля 2023
18 апреля 2023