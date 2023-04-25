Байкер погиб при столкновении с рейсовым автобусом на свердловской трассе



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В районе места происшествия движение транспорта было ограничено, автоинспекторы регулировали поток. В настоящий момент ограничений в движении нет. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Богданович – Сухой Лог столкнулись рейсовый автобус «Паз» и мотоцикл Honda. В результате ДТП погиб байкер.Авария произошла вчера около 18.00 на первом километре автодороги. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту №109 «Богданович – Кунарское», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda. После столкновения мотоцикл воспламенился.В результате аварии погиб мотоциклист – мужчина 1987 года рождения, житель Камышлова. Водителя автобуса доставили в больницу с травмами.В момент ДТП в автобусе также находились три пассажира. Они в аварии не пострадали.