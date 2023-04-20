На пути в Екатеринбург в ДТП погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жуткая автомобильная авария произошла этим утром на трассе Екатеринбург - Шадринск – Курган. Один из её невольных участников погиб. Есть и другие пострадавшие.ДТП случилось примерно в 5:00 на участке трассы, пролегающем по Курганской области. Автомобиль марки «Honda Fit» внезапно вильнул во время движения по мосту и выехал на встречную полосу. Там в это время, к несчастью, ехал грузовик. Столкновения водителям избежать не удалось. После столкновения в грузовиком иномарка влетела в металлическое ограждение, получив дополнительные разрушения.В аварии моментально погиб один из пассажиров «Хонды». Как сообщает портал KU66.RU, ему перерезало горло краем смытой крыши. Мужчина этот ехал на переднем пассажирском сидении, а девушка на заднем сидении получила перелом ноги. Водитель иномарки отделался царапинами, а сидевший за рулём грузовика мужчина остался цел и невредим.По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем иномарки правил дорожного движения. Он прошёл на обгон в месте, где это делать запрещено. Известно, что конечной целью поездки у погибшего и пострадавшей был Екатеринбург.