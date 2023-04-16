Крупный пожар произошел в Екатеринбурге



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня днем произошел крупный пожар на улице 40-летия Комсомола. Около 12.07 там загорелся склад.Как рассказали в пресс-службе МЧС, сначала площадь пожара составила 60 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние строения. В тушении пожара участвовал 51 огнеборец, задействовано 15 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 85 квадратных метров в 13.14.