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Спасатели в Екатеринбурге освободили закрывшегося в помещении малыша

12.23 Вторник, 25 апреля 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге двухлетний ребенок застрял один в помещении с сейф-дверью. На помощь к маме пришли сотрудники МЧС.

Инцидент произошел вчера вечером в одном из домов на улице Белинского. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что малыш сам закрыл сейф-дверь в помещении на восьмом этаже. На место прибыли спасатели и установили, что в комнату можно попасть через окошко, закрытое металлической решеткой.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС демонтировали решетку, проникли в квартиру и, открыв дверь изнутри, передали малыша маме. Ребенок не пострадал.

«Спасатели рекомендуют внимательно смотреть за своими детьми, не оставляя в зоне доступности опасные предметы, а также способные к самозахлопыванию двери»,

– добавили в ведомстве.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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