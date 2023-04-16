Спасатели в Екатеринбурге освободили закрывшегося в помещении малыша





– добавили в ведомстве. «Спасатели рекомендуют внимательно смотреть за своими детьми, не оставляя в зоне доступности опасные предметы, а также способные к самозахлопыванию двери»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге двухлетний ребенок застрял один в помещении с сейф-дверью. На помощь к маме пришли сотрудники МЧС.Инцидент произошел вчера вечером в одном из домов на улице Белинского. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что малыш сам закрыл сейф-дверь в помещении на восьмом этаже. На место прибыли спасатели и установили, что в комнату можно попасть через окошко, закрытое металлической решеткой.С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС демонтировали решетку, проникли в квартиру и, открыв дверь изнутри, передали малыша маме. Ребенок не пострадал.