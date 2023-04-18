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Иномарка сбила самокатчика возле станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: очевидец / Е1.RU
В Екатеринбурге водитель автомобиля Honda возле станции метро «Чкаловская» сбил молодого человека на электросамокате, выехавшего на дорогу на красный свет.
ДТП произошло сегодня на углу улиц Щорса и Степана Разина. Молодой человек выехал на электросамокате, взятым на прокат, на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, и его сбила иномарка. Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца, машина ехала очень быстро.
Судя по повреждению автомобиля, самокатчик от удара взлетел в воздух, разбил лобовое стекло и продавил крышу.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что пострадавшего доставили в больницу №36 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанной левой ногой. Когда его забирала бригада скорой помощи, он был без сознания.
ДТП произошло сегодня на углу улиц Щорса и Степана Разина. Молодой человек выехал на электросамокате, взятым на прокат, на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, и его сбила иномарка. Как пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца, машина ехала очень быстро.
Судя по повреждению автомобиля, самокатчик от удара взлетел в воздух, разбил лобовое стекло и продавил крышу.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что пострадавшего доставили в больницу №36 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанной левой ногой. Когда его забирала бригада скорой помощи, он был без сознания.
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