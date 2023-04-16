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В Екатеринбурге вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на Восточной
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстал виновник ДТП на улице Восточной. В аварии погиб пешеход, которого зажало между машинами.
ДТП произошло ночью 11 июня 2022 года. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что водитель Hyundai Solaris ехал по улице Восточной со стороны Малышева в направлении Куйбышева и при повороте налево столкнулся с автомобилем такой же марки Hyundai Solaris.
От удара вторую машину отбросило за пределы проезжей части, где он сбил стоящего на тротуаре 31-летнего пешехода. Мужчину зажало между Hyundai Solaris и стоящим на тротуаре автомобилем Kia Rio.
В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых в августе скончался в больнице.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.
ДТП произошло ночью 11 июня 2022 года. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что водитель Hyundai Solaris ехал по улице Восточной со стороны Малышева в направлении Куйбышева и при повороте налево столкнулся с автомобилем такой же марки Hyundai Solaris.
От удара вторую машину отбросило за пределы проезжей части, где он сбил стоящего на тротуаре 31-летнего пешехода. Мужчину зажало между Hyundai Solaris и стоящим на тротуаре автомобилем Kia Rio.
В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых в августе скончался в больнице.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.
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