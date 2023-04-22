Пожар площадью 140 квадратных метров произошел в Алапаевске





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 15 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 апреля, утром в Алапаевске на улице Алексея Харлова произошел крупный пожар, в результате которого пострадал частный жилом дом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 06.14, пожар удалось потушить в 06.55. Его площадь составила 140 квадратных метров.В результате происшествия сгорели надворные постройки и кровля дома. Также были повреждены перекрытие, стены и домашнее имущество. Полностью уничтожить жилой дом огонь не успел.