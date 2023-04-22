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Пожар площадью 140 квадратных метров произошел в Алапаевске
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня, 23 апреля, утром в Алапаевске на улице Алексея Харлова произошел крупный пожар, в результате которого пострадал частный жилом дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 06.14, пожар удалось потушить в 06.55. Его площадь составила 140 квадратных метров.
В результате происшествия сгорели надворные постройки и кровля дома. Также были повреждены перекрытие, стены и домашнее имущество. Полностью уничтожить жилой дом огонь не успел.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 06.14, пожар удалось потушить в 06.55. Его площадь составила 140 квадратных метров.
«В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 15 человек личного состава»,
– рассказали в МЧС.
В результате происшествия сгорели надворные постройки и кровля дома. Также были повреждены перекрытие, стены и домашнее имущество. Полностью уничтожить жилой дом огонь не успел.
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