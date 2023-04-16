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В Свердловской области зафиксировали лесной пожар площадью 30 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие сутки специалисты лесопожарных служб зафиксировали на территории Свердловской области крупный лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
По данным на 23 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади, пройденной огнем, 30 гектаров.
Всего в России за последний день проводилось тушение десяти лесных пожаров на общей площади 270 гектаров. Для этих целей было задействовано 871 человек.
По данным на 23 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади, пройденной огнем, 30 гектаров.
Всего в России за последний день проводилось тушение десяти лесных пожаров на общей площади 270 гектаров. Для этих целей было задействовано 871 человек.
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