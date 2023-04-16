В Свердловской области зафиксировали лесной пожар площадью 30 гектаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки специалисты лесопожарных служб зафиксировали на территории Свердловской области крупный лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».По данным на 23 апреля 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади, пройденной огнем, 30 гектаров.Всего в России за последний день проводилось тушение десяти лесных пожаров на общей площади 270 гектаров. Для этих целей было задействовано 871 человек.