В Екатеринбурге 16-летняя девушка на электросамокате сломала в ДТП ногу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 22 апреля, в Екатеринбурге 16-летняя девушка на электросамокате угодила под колеса Volkswagen Touran. В результате ДТП ее с переломом ноги доставили в больницу.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городской Госавтоинспекции, авария произошла около 14.35 возле дома №100 по улице 8 Марта. Volkswagen при выезде с дворовой территории не пропустил девушку, проезжавшую по линии тротуара.Со слов водителя, когда он выезжал со двора, он остановился, чтобы пропустить автомобили. Лишь после этого он начал движение, но в этот момент неожиданно с правой стороны на самокате выехала девушка. Он применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда.