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В уральской столице на улице Донбасская насмерть сбили человека
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 22 апреля, в уральской столице улице Донбасская, рядом с домом №37, насмерть сбили человека. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, на месте ДТП лежит тело, накрытое черным мешком.
В городском ГИБДД информацию о смертельной аварии подтвердили. По предварительным данным, пешехода сбила «Газель», после чего он скончался от несовместимых с жизнью травм.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, на месте ДТП лежит тело, накрытое черным мешком.
В городском ГИБДД информацию о смертельной аварии подтвердили. По предварительным данным, пешехода сбила «Газель», после чего он скончался от несовместимых с жизнью травм.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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