В уральской столице на улице Донбасская насмерть сбили человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 22 апреля, в уральской столице улице Донбасская, рядом с домом №37, насмерть сбили человека. На месте работают сотрудники ГИБДД.Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, на месте ДТП лежит тело, накрытое черным мешком.В городском ГИБДД информацию о смертельной аварии подтвердили. По предварительным данным, пешехода сбила «Газель», после чего он скончался от несовместимых с жизнью травм.Обстоятельства произошедшего выясняются.