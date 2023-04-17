



– рассказали жильцы дома. «Только что "КАМАЗ" загрузили землей, и он упал, провалился асфальт, лежит истекает бензином»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во дворе «Республики Лодыгина» в Екатеринбурге упал на бок грузовик с грунтом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили местные жители.Они также добавили, что в последнее время строители жилого комплекса доставляют им все больше неудобств припаркованной на газонах техников и спиленными ветками деревьев.Жители «Республики Лодыгина» долгое время боролись против точечной застройки во дворе, но застройщику удалось получить у властей все необходимые для строительства разрешения.