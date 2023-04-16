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Пожар площадью 218 квадратных метров произошел в Невьянске
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшим утром в Невьянске на улице Куйбышева загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 218 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, информация о пожаре поступила в 05.05, потушить его удалось в 05.44. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 спасателей.
В результате происшествия сгорели кровля, а также были повреждены огнем надворные постройки, стены, домашнее имущество, перекрытие двух частных жилых домов, сказали в МЧС.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, информация о пожаре поступила в 05.05, потушить его удалось в 05.44. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 спасателей.
В результате происшествия сгорели кровля, а также были повреждены огнем надворные постройки, стены, домашнее имущество, перекрытие двух частных жилых домов, сказали в МЧС.
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