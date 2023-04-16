Пожар площадью 218 квадратных метров произошел в Невьянске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшим утром в Невьянске на улице Куйбышева загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 218 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, информация о пожаре поступила в 05.05, потушить его удалось в 05.44. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 спасателей.В результате происшествия сгорели кровля, а также были повреждены огнем надворные постройки, стены, домашнее имущество, перекрытие двух частных жилых домов, сказали в МЧС.