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В аэропорту Кольцово из-за тумана задержали три рейса
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из-за густого тумана сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали три рейса, два из которых должны были улететь в Москву и один – в Дубай. Вылеты по этим направлениям ожидают 415 пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По ее данным, на рейс «Екатеринбург – Дубай», авиакомпании «ФлайДубай», ожидается 153 пассажира, на рейсы по маршруту «Екатеринбург – Москва», авиакомпаний «Россия» и «Победа», соответственно – 80 и 182 пассажира.
Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По ее данным, на рейс «Екатеринбург – Дубай», авиакомпании «ФлайДубай», ожидается 153 пассажира, на рейсы по маршруту «Екатеринбург – Москва», авиакомпаний «Россия» и «Победа», соответственно – 80 и 182 пассажира.
«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,
– заявили в транспортной прокуратуре.
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