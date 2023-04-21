В аэропорту Кольцово из-за тумана задержали три рейса





– заявили в транспортной прокуратуре. «Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за густого тумана сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали три рейса, два из которых должны были улететь в Москву и один – в Дубай. Вылеты по этим направлениям ожидают 415 пассажиров.Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По ее данным, на рейс «Екатеринбург – Дубай», авиакомпании «ФлайДубай», ожидается 153 пассажира, на рейсы по маршруту «Екатеринбург – Москва», авиакомпаний «Россия» и «Победа», соответственно – 80 и 182 пассажира.