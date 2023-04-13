Екатеринбуржца, насмерть сбившего находящегося в розыске мужчину, отправили в колонию на пять лет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии местного жителя, который насмерть сбил ранее судимого мужчину, находящегося в розыске.ДТП произошло 18 июня около 20.23. В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Kia, находясь в состоянии опьянения, ехал по улице Розы Люксембург со стороны Энгельса в сторону Карла Маркса со скоростью около 40 км/ч и сбил пешехода 1958 года рождения.В результате аварии пешеход получил сочетанную травму головы, туловища, шеи и конечностей. Он скончался на следующий день в больнице.Водителя направили на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При проведении химико-токсикологического исследования в моче обвиняемого обнаружили наркотические вещества.Отмечается, что погибший пешеход находился в розыске. Как писал E1.RU, мужчина ранее был судим за грабеж, убийство и нанесение телесных повреждение, которые привели к смерти. В 2022 году, по данным портала, в отношении него расследовали новое уголовное дело за убийство, но в суд отправить не успели – мужчина скрылся и был объявлен в розыск.Гособвинитель просил суд назначить водителю, насмерть сбившего находящегося в розыске пешехода, наказание в виде семи лет лишения свободы. Октябрьский районный суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.