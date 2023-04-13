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В Свердловской области продолжают действовать три лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировано три природных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 21 апреля, площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 17 гектаров.
Всего в России зафиксировано семь природных пожаров в четырех регионах: Забайкальском крае (горит 583 гектаров леса), Ульяновской области (20 гектаров), Тюменской области (два гектара) и Свердловской.
По данным на 00.00 21 апреля, площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 17 гектаров.
Всего в России зафиксировано семь природных пожаров в четырех регионах: Забайкальском крае (горит 583 гектаров леса), Ульяновской области (20 гектаров), Тюменской области (два гектара) и Свердловской.
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