В Свердловской области продолжают действовать три лесных пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировано три природных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 21 апреля, площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 17 гектаров.Всего в России зафиксировано семь природных пожаров в четырех регионах: Забайкальском крае (горит 583 гектаров леса), Ульяновской области (20 гектаров), Тюменской области (два гектара) и Свердловской.