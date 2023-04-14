В ночь со вторника на среду под Ревдой погиб водитель иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с 18-го на 19-ое апреля на 19-м километре автодороги Ревда-Мариинск-Краснояр произошла смертельная авария. Погиб 33-летний водитель автомобиля «Volvo S80», — сообщает МО МВД «Ревдинский».Погибший был единственным участником ночного ДТП. Примерно в 10 минут часа ночи его машину занесло на трассе и выбросило в кювет. Одно это вряд ли привело бы к гибели водителя, но автомобиль на большой скорости ударился о дерево. В данном случае человеку не помог даже ремень безопасности.Причину, по которой иномарка съехала с проезжей части, выясняют сотрудники Госавтоинспекции города Ревды. Про погибшего известно, что он был достаточно опытным водителем, ил стаж вождения 13 лет и к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался лишь однажды, в позапрошлом году.