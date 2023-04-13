В Свердловской области горит 15 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области действует три лесных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 20 апреля, в регионе зафиксировано три природных пожара на площади 15 гектаров. Еще одно возгорание действует на землях населенных пунктов на площади 14 гектаров.Отметим, что участок трассы Екатеринбург – Тюмень (обход Белоярского) снова заволокло дымом из-за природного пожара. На автодороге ограничили скорость до 50 км/ч.Всего в России действуют 11 лесных пожаров на площади 101 гектара. Возгорания зафиксированы в пяти региона страны: Забайкальском и Хабаровском краях, Свердловской, Ульяновской и Самарской областях.