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В Свердловской области горит 15 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области действует три лесных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 20 апреля, в регионе зафиксировано три природных пожара на площади 15 гектаров. Еще одно возгорание действует на землях населенных пунктов на площади 14 гектаров.
Отметим, что участок трассы Екатеринбург – Тюмень (обход Белоярского) снова заволокло дымом из-за природного пожара. На автодороге ограничили скорость до 50 км/ч.
Всего в России действуют 11 лесных пожаров на площади 101 гектара. Возгорания зафиксированы в пяти региона страны: Забайкальском и Хабаровском краях, Свердловской, Ульяновской и Самарской областях.
По данным на 00.00 20 апреля, в регионе зафиксировано три природных пожара на площади 15 гектаров. Еще одно возгорание действует на землях населенных пунктов на площади 14 гектаров.
Отметим, что участок трассы Екатеринбург – Тюмень (обход Белоярского) снова заволокло дымом из-за природного пожара. На автодороге ограничили скорость до 50 км/ч.
Всего в России действуют 11 лесных пожаров на площади 101 гектара. Возгорания зафиксированы в пяти региона страны: Забайкальском и Хабаровском краях, Свердловской, Ульяновской и Самарской областях.
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