Накануне в ДТП на улице Нижнего Тагила пострадала 6-летняя пассажирка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле начинающий водитель устроил ДТП, в котором пострадала его 6-летняя дочь. К счастью, соблюдение правил перевозки несовершеннолетних детей помогло избежать тяжёлых последствий.Дорожная авария произошла вечером вторника, 18-го апреля. Ехавший по улице Металлургов автомобиль марки «Lada Granta» в какой-то момент вильнул на дороге и врезался в металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной зоны. Взрослые — 33-летний водитель и его супруга — не пострадали, а вот 6-летняя девочка, сидевшая на заднем сидении в бустере, получила лёгкие травмы. Настолько лёгкие, что родители не увидели причин её госпитализировать.Как сообщает отдел пропаганды нижнетагильской ГИБДД, в аварии виноват водитель. Права он получил всего полтора года назад и ещё не слишком мастерски управляется с машиной. Удар об ограждение он допустил именно по этой причине. Данная авария — первое зафиксированное ДТП с его участием.