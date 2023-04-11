Начальник пресс-службы свердловского главка МВД попал в ДТП на служебной машине





– прокомментировал ДТП полковник Горелых. «Без пострадавших – все, что могу сказать»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых на служебном автомобиле попал в ДТП в Екатеринбурге.Об аварии сообщил ЕАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал источник, ДТП произошло около 9.30 у трамвайной остановки «Юго-Западная» на улице Радищева.По данным собеседника издания, полковник Горелых ехал на служебном автомобиле Lada XRAY по Радищева, а в этот момент Ford выезжал с прилегающей. Произошло столкновение.