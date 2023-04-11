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Молодого жителя Верхотурья за пьяную езду лишили автомобиля

18.12 Вторник, 18 апреля 2023
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Верхотурском районном суде рассмотрели дело о пьяном вождении. За этим преступлением 22-летний водитель был пойман не в первый раз, потому судья решил, что для общества будет безопаснее, если у молодого человека не будет больше машины.

В очередной раз любителя погонять на машине после алкогольных возлияний поймали за этим недостойным поведением 22-го января текущего года. Ранним утром он мчался по улице Нефтяников верхотурского посёлка Калачик. При освидетельствовании было установлено, что выдыхаемый водителем воздух содержит концентрацию этилового спирта 0,751 мг/л., как сообщает областная прокуратура. Весной прошлого года молодого человека привлекали в административном порядке за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Очевидно, урок не пошёл впрок.

На сей раз суд постановил конфисковать принадлежащий «пьяному водителю» автомобиль марки «ВАЗ 21140». Это движимое имущество будет продано, а доход с продажи пойдёт в бюджет государства. Помимо этого, суд наказал молодого человека лишением прав на срок 1 год 8 месяцев и обязательными работами на срок 200 часов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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