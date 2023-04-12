Очередной пожар возник в лесу под Екатеринбургом





– заявил Евгений Писцов. «Что еще нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация? Лес – как порох. Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончится плохими последствиями»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Берёзовском рядом с Тропой здоровья зафиксировано возгорание сухой травы. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Писцов в своем телеграм-канале.В тушении пожара участвуют сотрудники региональной Авиалесоохраны. По словам Писцова, пожар возник по вине человека.Всего, по данным Авиалесоохраны на 00.00 17 апреля, в Свердловской области было зафиксировано три лесных пожара на площади 16 гектаров.