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В Екатеринбурге Lada Granta сбила на пешеходном переходе пятилетнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель автомобиля Lada Granta сбила на пешеходном переходе пятилетнюю девочку. ДТП произошло сегодня около 08.00 напротив дома №100 на Бакинских Комиссаров.
По предварительным данным, водитель Lada Granta ехала по улице Восстания и при повороте налево на Бакинских Комиссаров допустила наезд на девочку, переходящую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате ДТП пятилетнюю девочку доставили в больницу с травмами головы и шеи.
Мама девочки рассказала, что они вместе с дочерью шли в детский сад. Перед переходом через проезжую часть ребенок спешился, и они начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем Lada Granta находилась 69-летняя женщина со стажем вождения пять лет. Она пояснила, что при проезде перекрестка не заметила пешеходов.
По предварительным данным, водитель Lada Granta ехала по улице Восстания и при повороте налево на Бакинских Комиссаров допустила наезд на девочку, переходящую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате ДТП пятилетнюю девочку доставили в больницу с травмами головы и шеи.
Мама девочки рассказала, что они вместе с дочерью шли в детский сад. Перед переходом через проезжую часть ребенок спешился, и они начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем Lada Granta находилась 69-летняя женщина со стажем вождения пять лет. Она пояснила, что при проезде перекрестка не заметила пешеходов.
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