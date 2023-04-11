В Екатеринбурге Lada Granta сбила на пешеходном переходе пятилетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автомобиля Lada Granta сбила на пешеходном переходе пятилетнюю девочку. ДТП произошло сегодня около 08.00 напротив дома №100 на Бакинских Комиссаров.По предварительным данным, водитель Lada Granta ехала по улице Восстания и при повороте налево на Бакинских Комиссаров допустила наезд на девочку, переходящую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.В результате ДТП пятилетнюю девочку доставили в больницу с травмами головы и шеи.Мама девочки рассказала, что они вместе с дочерью шли в детский сад. Перед переходом через проезжую часть ребенок спешился, и они начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем Lada Granta находилась 69-летняя женщина со стажем вождения пять лет. Она пояснила, что при проезде перекрестка не заметила пешеходов.