Иномарка прилегла на крышу на улице Качканара

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Качканар Свердловской области произошла авария, из-за которой автомобиль марки «Mitsubishi» перевернулся и лёг на крышу. Случилось это посреди дня и без видимых причин.«Трюк» с переворотом машины на крышу произошёл на улице Свердлова в первой половине дня. Перед этим иномарка врезалась в две другие машины (ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» уточняет, что это были «Honda» и «Toyota»). Судя по пояснениям местного ГИБДД, виновником аварии стал 59-летний водитель «Митцубиси» — он «не обеспечил постоянного контроля за движением своего автомобиля». При этом, мужчина был трезв, как показала проверка.Удивительно, но ни при столкновении трёх машин, ни при перевороте «Митцубиси» люди не пострадали. Зато всем трём транспортным средствам понадобится серьёзное «лечение».