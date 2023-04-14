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Иномарка прилегла на крышу на улице Качканара

20.00 Понедельник, 17 апреля 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В городе Качканар Свердловской области произошла авария, из-за которой автомобиль марки «Mitsubishi» перевернулся и лёг на крышу. Случилось это посреди дня и без видимых причин.

«Трюк» с переворотом машины на крышу произошёл на улице Свердлова в первой половине дня. Перед этим иномарка врезалась в две другие машины (ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» уточняет, что это были «Honda» и «Toyota»). Судя по пояснениям местного ГИБДД, виновником аварии стал 59-летний водитель «Митцубиси» — он «не обеспечил постоянного контроля за движением своего автомобиля». При этом, мужчина был трезв, как показала проверка.

Удивительно, но ни при столкновении трёх машин, ни при перевороте «Митцубиси» люди не пострадали. Зато всем трём транспортным средствам понадобится серьёзное «лечение».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:10 Гособвинитель попросил назначить обвиняемой в продаже своего малолетнего сына в Екатеринбурге шесть лет колонии
16:49 Шесть часов с момента обнаружения пролежал труп под окнами екатеринбуржцев на Эльмаше
16:32 В Свердловской области жители поселка Бобровский остались без почты
16:02 Директор фестиваля «ЧÖ» объяснил реакцию Кучеры на гигантскую голову младенца в Екатеринбурге
15:28 На трассе Пермь – Екатеринбург 18 апреля на час перекроют движение
14:56 В Екатеринбурге ученики школы №108 пожаловались на крыс в столовой
14:31 У 24 жителей Свердловской области подозревают корь
14:08 Свердловчане в первом квартале часто выявляли в пищевой продукции доксициклин
14:00 Начальника ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня по обвинению в получении взятки
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