Медицинский колледж в Нижнем Тагиле «заминировала» ленивая студентка

«Здравствуйте, в 209 каб., 219 каб., 310 каб., 312 каб., 408 каб., 410 каб. лежит пакет, а там бомба».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Молодую жительницу Нижнего Тагила будут судить по уголовной статье за «минирование» учебного заведения. Студентка местного филиала Свердловского медицинского колледжа попала в такую неприятность из-за собственной лени (ну, и недалёкого ума тоже).«Не хочу сегодня учиться», — подумалось в один прекрасный день 18-летней уралочке. Способ устроить себе, да и однокашникам лишний выходной она придумала «гениальный». Создала в одной из соцсетей фейковую страницу и с неё разослала учащимся следующее сообщение:Понятно, в наше неспокойное время «шутку» восприняли всерьёз. Здание эвакуировали, кабинеты проверили. И ожидаемо не нашли никакой бомбы. А вот ленивую студентку нашли. И возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма объекта социнфраструктуры». А статья эта, между прочим, позволяет лишать «лжеминёров» свободы.Об этом случае рассказал сегодня телеграм-канал «Shot». А вот в какой из дней лень толкнула студентку на глупый поступок не уточняется.