Шесть часов с момента обнаружения пролежал труп под окнами екатеринбуржцев на Эльмаше

«Уже три часа дня, а труп женщины до сих пор лежит перед подъездом под балконами. Они ее походу просто перенесли и накрыли. И так никто походу и не приехал. Люди мирно стоят перед подъездом, общаются, все нормально у них, все хорошо», – цитирует Justmedia жильца дома, во дворе которого случилась трагедия.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жильцы дома №21 на Красных Командиров в Екатеринбурге пожаловались на то, что под их окнами практически шесть часов с момента обнаружения продолжает лежать труп женщины. По каким-то причинам его не вывозят.По данным издания тело погибшей обнаружили еще утром, около 09.30. Тогда, по сообщениям местных жителей, к высотке приезжала реанимация. Жители также ждали приезда полиции, но приезжали ли правоохранители неясно. В МВД и СК произошедшее не прокомментировали.Со слов очевидцев, женщине на вид лет 50-60. Ее нашли под балконами 18-этажного дома. Была ли она жительницей этой многоэтажки неизвестно.