Возрастное ограничение 18+
Шесть часов с момента обнаружения пролежал труп под окнами екатеринбуржцев на Эльмаше
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жильцы дома №21 на Красных Командиров в Екатеринбурге пожаловались на то, что под их окнами практически шесть часов с момента обнаружения продолжает лежать труп женщины. По каким-то причинам его не вывозят.
По данным издания тело погибшей обнаружили еще утром, около 09.30. Тогда, по сообщениям местных жителей, к высотке приезжала реанимация. Жители также ждали приезда полиции, но приезжали ли правоохранители неясно. В МВД и СК произошедшее не прокомментировали.
Со слов очевидцев, женщине на вид лет 50-60. Ее нашли под балконами 18-этажного дома. Была ли она жительницей этой многоэтажки неизвестно.
«Уже три часа дня, а труп женщины до сих пор лежит перед подъездом под балконами. Они ее походу просто перенесли и накрыли. И так никто походу и не приехал. Люди мирно стоят перед подъездом, общаются, все нормально у них, все хорошо», – цитирует Justmedia жильца дома, во дворе которого случилась трагедия.
По данным издания тело погибшей обнаружили еще утром, около 09.30. Тогда, по сообщениям местных жителей, к высотке приезжала реанимация. Жители также ждали приезда полиции, но приезжали ли правоохранители неясно. В МВД и СК произошедшее не прокомментировали.
Со слов очевидцев, женщине на вид лет 50-60. Ее нашли под балконами 18-этажного дома. Была ли она жительницей этой многоэтажки неизвестно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
08 апреля 2023
08 апреля 2023
Жители Серова пожаловались на позеленевшую воду в реке Каква
10 апреля 2023
10 апреля 2023