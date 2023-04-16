Пожар площадью 180 квадратных метров произошел в свердловском селе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 16 апреля, в селе Верховино в Тугулымском городском округе Свердловской области в двухэтажном жилом доме произошел крупный пожар. В его тушении участвовали шесть пожарных машин и 24 спасателя.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, из них три ребенка. Одного человека вывели из горящего дома пожарные, еще двоих людей спустили через оконные проемы, в их числе было двое детей.Информация о возгорании поступила в 20.16, локализовали огонь в 21.42, полностью ликвидировали горение в 22.45. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.