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Ночью в Екатеринбурге загорелось старинное здание бывшей горбольницы

10.01 Понедельник, 17 апреля 2023
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелось старинное здание бывшей горбольницы на Челюскинцев, 5. Пожарные предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог.

Об этом сообщил председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин, приезжавший на место происшествия, после общения со специалистами МЧС.

Здание на Челюскинцев было построено в 1901 году по проекту архитектора Ивана Янковского, который в 1907—1914 годах был главным архитектором Екатеринбурга. Оно вместе с еще шестью зданиями являлось частью «медгородка» в дореволюционном Екатеринбурге.

В 2018 году градозащитная организация «Уральский хронотоп» обращалась в Свердлохранкультуру для постановки на государственную охрану комплекса зданий медгородка, но областные чиновники отказали в этом, указав, что здания не обладают архитектурной и исторической ценностью.

Общественники обвинили администрацию Екатеринбурга в том, что она не следит за строениями и они из-за этого приходят в негодность. Однако никаких действий после этого мэрия не предприняла – после того как из комплекса зданий на Челюскинцев съехала больница, они стали прибежищем бездомных и местом складирования мусора.

В прошлом году застройщик «Брусника» заявил о планах возвести здесь квартал высотных жилых домов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:53 Жительницу Верхнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской атрибутики
16:00 Оскар Кучер назвал «сатанизмом» арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге
14:46 Пожар площадью 156 квадратных метров произошел в Нижнем Тагиле
13:44 За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
12:58 Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
12:08 В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
11:00 В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
10:16 Ночью в столицу Урала из Иерусалима доставили Благодатный огонь
09:36 Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге
20:45 ФК «Урал» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате России по футболу
17:00 Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы
16:41 Пожар в Каменске-Уральском на Алюминиевой мог произойти из-за сварочных работ
16:11 В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
15:17 В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок
14:31 В следующем году противопожарный режим в Свердловской области может начаться раньше
13:39 В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста
12:30 Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз
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