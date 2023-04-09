Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелось старинное здание бывшей горбольницы на Челюскинцев, 5. Пожарные предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог.Об этом сообщил председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин, приезжавший на место происшествия, после общения со специалистами МЧС.Здание на Челюскинцев было построено в 1901 году по проекту архитектора Ивана Янковского, который в 1907—1914 годах был главным архитектором Екатеринбурга. Оно вместе с еще шестью зданиями являлось частью «медгородка» в дореволюционном Екатеринбурге.В 2018 году градозащитная организация «Уральский хронотоп» обращалась в Свердлохранкультуру для постановки на государственную охрану комплекса зданий медгородка, но областные чиновники отказали в этом, указав, что здания не обладают архитектурной и исторической ценностью.Общественники обвинили администрацию Екатеринбурга в том, что она не следит за строениями и они из-за этого приходят в негодность. Однако никаких действий после этого мэрия не предприняла – после того как из комплекса зданий на Челюскинцев съехала больница, они стали прибежищем бездомных и местом складирования мусора.В прошлом году застройщик «Брусника» заявил о планах возвести здесь квартал высотных жилых домов.