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В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 15 апреля, в Екатеринбурге возле дома №231 на улице Чкалова подрались водитель «Газели» и пешеход. Известно, что причиной конфликта стало замечание, сделанное прохожим в адрес автомобилиста.
Как сообщает «Патрульный участок», пешеход сделал замечание из-за того, что водитель «Газели» ехал по тротуару. В городском УМВД информацию о произошедшем подтвердили.
Как сообщает «Патрульный участок», пешеход сделал замечание из-за того, что водитель «Газели» ехал по тротуару. В городском УМВД информацию о произошедшем подтвердили.
«Оба участника конфликта обратились в полицию. Заявления сторон поступили в отдел полиции №4. Сотрудники территориального ОВД проведут проверку по факту инцидента»,
– заявили в пресс-группе.
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