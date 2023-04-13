В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода





– заявили в пресс-группе. «Оба участника конфликта обратились в полицию. Заявления сторон поступили в отдел полиции №4. Сотрудники территориального ОВД проведут проверку по факту инцидента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 15 апреля, в Екатеринбурге возле дома №231 на улице Чкалова подрались водитель «Газели» и пешеход. Известно, что причиной конфликта стало замечание, сделанное прохожим в адрес автомобилиста.Как сообщает «Патрульный участок», пешеход сделал замечание из-за того, что водитель «Газели» ехал по тротуару. В городском УМВД информацию о произошедшем подтвердили.