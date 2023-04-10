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В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера в Краснотурьинске на городской набережной под лед провалился 12-летний мальчик. Спасли его прохожие. Они же затем вызвали на место происшествия скорую.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области эту информацию подтвердили.
«Выбраться сам не смог, ему помогли двое мужчин, на место инцидента была вызвана скорая помощь»,
– рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Краснотурьинск».
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области эту информацию подтвердили.
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