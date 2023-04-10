В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика





– рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Краснотурьинск». «Выбраться сам не смог, ему помогли двое мужчин, на место инцидента была вызвана скорая помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Краснотурьинске на городской набережной под лед провалился 12-летний мальчик. Спасли его прохожие. Они же затем вызвали на место происшествия скорую.В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области эту информацию подтвердили.