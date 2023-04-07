Пожар в Каменске-Уральском на Алюминиевой мог произойти из-за сварочных работ





– написала жительница подъезда. «Козырек находиться на уровне второго этажа, там же и делала коляска. Окно было открыто для проветривания. В результате сварки искра попала через окно в коляску. В течении какого времени она тлела и превращалась в пожар – неизвестно. Далее коляска загорелась, ее выбросили. Но, огонь переключился на окно. Все в дыму, в копоти. Спустя время всех жителей эвакуировали. В том числе и меня. Чья вина? Сварщиков или руководства?»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Пожар, произошедший в минувшую пятницу в пятиэтажке на улице Алюминиевой, 64, мог произойти из-за сварочных работ. Такое предположение сделала жительница дома.Как рассказала женщина в городском сообществе «Инцидент Каменск-Уральской», в тот день, несмотря на ветреную погоду, на крыльце подъезда проводились сварочные работы. Они должны были стать завершением капительного ремонта.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что жильцы дома эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия спасателей. Кроме того, местные жители самостоятельно потушили огонь первичными средствами пожаротушения.