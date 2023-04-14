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В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок
Происшествия
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 15 апреля, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Свердлова в Екатеринбург обрушился потолок. По факту произошедшего прокуратура Железнодорожного района начала проверку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, деревянное перекрытие рухнуло этой ночью, около 02.30. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Известно, что это произошло в доме 1954 года постройки. Он не газифицирован.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, деревянное перекрытие рухнуло этой ночью, около 02.30. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: прокуратура Свердловской области
Известно, что это произошло в доме 1954 года постройки. Он не газифицирован.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также деятельности управляющей компании по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома. Будет установлено, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома»,
– рассказали в ведомстве.
Фото: прокуратура Свердловской области
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