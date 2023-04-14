В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок

Фото: прокуратура Свердловской области





– рассказали в ведомстве. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, а также деятельности управляющей компании по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома. Будет установлено, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома»,

Фото: прокуратура Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 апреля, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Свердлова в Екатеринбург обрушился потолок. По факту произошедшего прокуратура Железнодорожного района начала проверку.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, деревянное перекрытие рухнуло этой ночью, около 02.30. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Известно, что это произошло в доме 1954 года постройки. Он не газифицирован.