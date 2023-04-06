В следующем году противопожарный режим в Свердловской области может начаться раньше





– объяснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «В последние два года в Свердловской области наблюдаются аномальные погодные условия. Ранний сход снежного покрова, быстрое высыхание верхнего слоя почвы и отсутствие осадков – это предпосылки возникновения чрезвычайной пожарной обстановки в лесном фонде. Первые возгорания в лесах фиксируются ранее обычных сроков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В следующем году пожароопасный сезон в Свердловской области могут объявить на пять дней раньше. Вчера, 14 апреля, на заседании областного правительство было принято решение вводить противопожарный режим с 10 апреля.Предполагается, что это позволит своевременно обеспечивать защиту природу и местных жителей от лесных пожаров.При этом в Ивделе, Серове, Пелыме и других муниципальных образованиях Северного управленческого округа пожароопасный сезон будет начинаться также 15 апреля, сообщили в ДИПе.