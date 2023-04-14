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Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Сегодня, 15 апреля, в Свердловской области на станции Лесная Волчанка с железнодорожных путей необщего пользования сошел тепловоз. Серовская транспортная прокуратура начала проверку.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и серовский транспортный прокурор. Они должны будут установить причины произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и серовский транспортный прокурор. Они должны будут установить причины произошедшего.
«В настоящее время выполняются работы по постановке тепловоза на путь»,
– добавили в ведомстве.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
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