Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз





– добавили в ведомстве. «В настоящее время выполняются работы по постановке тепловоза на путь»,

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 апреля, в Свердловской области на станции Лесная Волчанка с железнодорожных путей необщего пользования сошел тепловоз. Серовская транспортная прокуратура начала проверку.Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и серовский транспортный прокурор. Они должны будут установить причины произошедшего.