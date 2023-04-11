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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту избиения кондуктором пассажира автобуса
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургская прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о избиении пассажира кондуктором автобуса. Конфликт якобы произошел из-за того, что мужчина не смог расплатиться за проезд.
В ведомстве обещали дать оценку соблюдения норм действующего законодательства при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте компанией-перевозчиком ООО «Декар-Бас», в автобусе которого произошел данный инцидент.
«По данным СМИ, банковская карта пассажира оказалась в стоп-листе, в связи с чем он не смог с ее помощью расплатиться за проезд. Пассажир сообщил, что сейчас выйдет из автобуса, после чего кондуктор нанес ему телесные повреждения»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве обещали дать оценку соблюдения норм действующего законодательства при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте компанией-перевозчиком ООО «Декар-Бас», в автобусе которого произошел данный инцидент.
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