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На Выйском пруду под лёд провалился лось
Происшествия
Стоп-кадр видео ВК-группы ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) / vk.com/ekb.serov
Необычный вызов поступил в диспетчерскую Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. Звонивший сообщил, что в срочной помощи нуждается... лось.
Со слов звонившего стало понятно, что животное вышло на подтаявший лёд Выйского пруда и провалилось в воду. И хоть спасатели не совсем представляли, чем именно смогут помочь, они выехали к месту происшествия.
По прибытии выяснилось, что лось, побарахтавшись в прохладной воде, всё же сумел выбраться на берег самостоятельно, без помощи человека. Но сразу скрыться с берега он не торопился, и попал на видео.
Судя по видеоролику, который можно найти в местных пабликах, лось вышел на тонкий лёд не по глупости, а от страха. Его загнали туда две собаки, которые тоже различимы в кадре. Предположительно, действовали лайки по приказу охотника. Как сообщается, о происшествии сообщили в лесничество.
Напомним, что Выйский пруд находится на территории Свердловской области, возле города Нижний Тагил. Его площадь чуть более 2 квадратных километров.
Со слов звонившего стало понятно, что животное вышло на подтаявший лёд Выйского пруда и провалилось в воду. И хоть спасатели не совсем представляли, чем именно смогут помочь, они выехали к месту происшествия.
По прибытии выяснилось, что лось, побарахтавшись в прохладной воде, всё же сумел выбраться на берег самостоятельно, без помощи человека. Но сразу скрыться с берега он не торопился, и попал на видео.
Судя по видеоролику, который можно найти в местных пабликах, лось вышел на тонкий лёд не по глупости, а от страха. Его загнали туда две собаки, которые тоже различимы в кадре. Предположительно, действовали лайки по приказу охотника. Как сообщается, о происшествии сообщили в лесничество.
Напомним, что Выйский пруд находится на территории Свердловской области, возле города Нижний Тагил. Его площадь чуть более 2 квадратных километров.
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