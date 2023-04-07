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На Выйском пруду под лёд провалился лось

18.50 Четверг, 13 апреля 2023
Происшествия
Стоп-кадр видео ВК-группы ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) / vk.com/ekb.serov
Необычный вызов поступил в диспетчерскую Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. Звонивший сообщил, что в срочной помощи нуждается... лось.

Со слов звонившего стало понятно, что животное вышло на подтаявший лёд Выйского пруда и провалилось в воду. И хоть спасатели не совсем представляли, чем именно смогут помочь, они выехали к месту происшествия.

По прибытии выяснилось, что лось, побарахтавшись в прохладной воде, всё же сумел выбраться на берег самостоятельно, без помощи человека. Но сразу скрыться с берега он не торопился, и попал на видео.

Судя по видеоролику, который можно найти в местных пабликах, лось вышел на тонкий лёд не по глупости, а от страха. Его загнали туда две собаки, которые тоже различимы в кадре. Предположительно, действовали лайки по приказу охотника. Как сообщается, о происшествии сообщили в лесничество.

Напомним, что Выйский пруд находится на территории Свердловской области, возле города Нижний Тагил. Его площадь чуть более 2 квадратных километров.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:22 Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
14:50 В Свердловской области зафиксировали первый в этом году случай клещевого вирусного энцефалита
14:24 Водитель Kia сбил ребенка при заезде во двор в Екатеринбурге
13:55 На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге установили гигантскую голову младенца
13:21 Студенты Уральского радиотехнического колледжа потребовали уволить директора
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12:30 Компания подростков напала на детей в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
12:04 В Екатеринбурге состоится молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt
11:41 Уголовное дело в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать 26 апреля
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10:52 Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны
10:20 Оцепление возле входа в БЦ «Рубин» в Екатеринбурге сняли
09:55 В центре Екатеринбурга эвакуировали людей из БЦ «Рубин» из-за подозрительного предмета
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