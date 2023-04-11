Водитель Kia сбил ребенка при заезде во двор в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга водитель Kia Cerato сбил ребенка. ДТП произошло сегодня около 11.00 напротив дома №31 на улице Рябинина.По предварительным данным, водитель Kia Cerato при заезде во двор между домами №29 и №31 на Рябинина сбил мальчика, переходившего проезжую часть по линии тротуара.В результате ДТП девятилетнего пешехода доставили в больницу с ушибом голени.По словам мамы мальчика, сын шел из дома в магазин за продуктами. При пересечении проезжей части ребенок был уверен, что водитель останавливается, и поэтому продолжил движение, но машина сбила его.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Kia Cerato находился 39-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Автоинспекторы на месте ДТП провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии.