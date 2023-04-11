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Водитель Kia сбил ребенка при заезде во двор в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Академическом районе Екатеринбурга водитель Kia Cerato сбил ребенка. ДТП произошло сегодня около 11.00 напротив дома №31 на улице Рябинина.
По предварительным данным, водитель Kia Cerato при заезде во двор между домами №29 и №31 на Рябинина сбил мальчика, переходившего проезжую часть по линии тротуара.
В результате ДТП девятилетнего пешехода доставили в больницу с ушибом голени.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
По словам мамы мальчика, сын шел из дома в магазин за продуктами. При пересечении проезжей части ребенок был уверен, что водитель останавливается, и поэтому продолжил движение, но машина сбила его.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Kia Cerato находился 39-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Автоинспекторы на месте ДТП провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии.
По предварительным данным, водитель Kia Cerato при заезде во двор между домами №29 и №31 на Рябинина сбил мальчика, переходившего проезжую часть по линии тротуара.
В результате ДТП девятилетнего пешехода доставили в больницу с ушибом голени.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
По словам мамы мальчика, сын шел из дома в магазин за продуктами. При пересечении проезжей части ребенок был уверен, что водитель останавливается, и поэтому продолжил движение, но машина сбила его.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Kia Cerato находился 39-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Автоинспекторы на месте ДТП провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии.
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